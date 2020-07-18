عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُصيب عشرات الفلسطينيين، أمس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، لمسيرات منددة بالاستيطان، نُظِّمت في عدد من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، في وقت شارك المئات من الفلسطينيين، في مسيرة شرقي مدينة غزة، تنديداً بالممارسات «الإسرائيلية» في مدينة القدس المحتلة.

وأصيب شخصان بالرصاص المطاطي، وتم نقلهما للعلاج في مستشفى «رفيديا» الحكومي بنابلس، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، وتم تقديم العلاج لهم ميدانياً، خلال قيام قوات الاحتلال بتفريق مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس، شمالي الضفة. وشارك مئات المواطنين تحت عنوان جمعة الزحف حتى اجتثاث الاستيطان حيث أقاموا صلاة الجمعة في منطقة قريبة من المنطقة بعد أن وصل العشرات من جنود الاحتلال ومنعوا المواطنين من الوصول إلى المنطقة المستهدفة.

واندلعت كذلك، مواجهات بين قوات الاحتلال ومتظاهرين فلسطينيين خلال مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية، شمال الضفة، حيث أصيب عشرات المشاركين بحالات اختناق، جراء استخدام قوات الاحتلال الرصاص المعدني والمطاطي، وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.

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ومنعت قوات الاحتلال، المواطنين من إقامة صلاة الجمعة فوق أراضي مواطني قرية حارس المهددة بالمصادرة والاعتداءات المتكررة من قبل مستوطني مستوطنة «رفافا» غرب سلفيت. ونصب جنود الاحتلال حواجز مشددة، كما شدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية على مدخل ومحيط قرية حارس، علاوة على ذلك انتشار للشرطة وتحرير مخالفات للمواطنين، الذين بدورهم قاموا بأداء الصلاة على مدخل القرية.

وفي الخليل جنوبي الضفة، أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة أمس، على أراضي جبل «الجمجمة» القريب من بلدة حلحول. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال،التي استخدمت الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث أُصيب عدد من المشاركين، بحالات اختناق.

وفي قطاع غزة، خرج المتظاهرون بعد صلاة الجمعة، وجابوا شوارع مدينة غزة، وهم يحملون الأعلام الفلسطينية، ولافتات تندد بالاعتداءات «الإسرائيلية» بحق الأماكن المقدسة في القدس. وقال قيادي فلسطيني، إن «القدس والمسجد الأقصى خط أحمر، لا يمكن أن يسمح الشعب الفلسطيني لأحدٍ بالسيطرة عليهما»، مشدداً على أنّ «الشعب الفلسطيني بات اليوم متحداً، لمواجهة الأخطار التي تحيط بقضيته ومقدساته». وأشار إلى أن «إسرائيل» تحاول إغلاق مصلى «باب الرحمة»، في المسجد الأقصى، بهدف إنشاء كنيس يهودي بدلاً منه.

(وكالات)