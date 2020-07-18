شكرا لقرائتكم خبر عن «خدمات ديليفري» تواكب تغير عادات التنقل بسبب «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

دخلت العديد من الشركات على خط توصيل خدماتها لباب الشركات والمنازل على غرار توصيل المشتريات والبقالة والوجبات، بهدف مواكبة تغير عادات الخروج لشراء الاحتياجات غير الضرورية على أثر «كوفيد19»، كما سعت العديد من الشركات لتوفير خدمات الدعم التقني للشركات أو الطباعة وصيانة المنازل والسيارات عن بُعد، لاسيما مع توافر سرعات الإنترنت العالية جداً والانتشار الواسع لاستخدام الهواتف والأجهزة الذكية في الإمارات.

دفعت الإجراءات الاحترازية الجهات والشركات إلى ابتكار أفكار غير مسبوقة في سوق العمل لمواكبة توجهات المستهلكين خلال فترة تقييد الحركة للوصول إلى العملاء أينما كانوا، وذلك من خلال تطوير تطبيقات ذكية أو مواقع إلكترونية، أو تخصيص أرقام للاتصال بالزبائن المستهدفين.

وركزت الشركات على توفير خدماتها حتى باب المنزل والدفع والاستلام دون تلامس أو عبر اتخاذ كافة إجراءات التباعد والتعقيم على مدار الساعة، في محاولة لكسب ثقة المستهلكين لهذه الخدمات، دون تكبد عناء الخروج من المنزل والاختلاط بأشخاص آخرين، لاسيما في المناطق المزدحمة.

وأمسكت العديد من الشركات الناشئة، التي تتمتع بخبرة بناء منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية بطرف الخيط عبر استقطاب شركات صغيرة تقدم خدمات مثل: التمارين الرياضية أو الاستشارات التعليمية عبر الفيديو أو توصيل منتجات متاجر صغيرة من بينها الخاصة بأدوات حفلات أعياد الميلاد والزواج والتخرج وغيرها لباب منزل صاحب الحفل، كما ابتكرت بعض الشركات الصغيرة توصيل المنتجات ذات الاستخدام للمرة الواحدة.



اكتشاف الأعطال



قال ريمي باج، نائب الرئيس لخدمات الشرق الأوسط وإفريقيا في «شنايدر إلكتريك»: أصبحنا جميعاً نعتمد على التكنولوجيا في حياتنا وأعمالنا أكثر من أي وقت مضى، حيث نستخدم التقنيات الحديثة للعمل والتعلم من المنزل، والتسوّق عبر الإنترنت، والوصول إلى الخدمات الحكومية وتعليم أطفالنا، إلّا أن الظروف الحالية التي يشهدها العالم حالياً والمتعلقة بالصحة العامة والسلامة دفعتنا إلى توفير المساعدة للمؤسسات في الإمارات عبر إمكانية الوصول مجاناً إلى أدوات الشركة الرقمية وخدمات المراقبة عبر الإنترنت بدون أي تكلفة لمدة 90 يوماً لدعم استمرارية الأعمال وتزويدها بوسيلة فعالة لمراقبة البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها عن بُعد، بحيث يتم اكتشاف أي أعطال قبل أن تتحوّل إلى مشكلات قد تؤثر في الأداء.



استمرارية الأعمال



وأكد حسام الزغير، مدير المبيعات الإقليمي بشركة «إبسون» في الإمارات ومنطقة الخليج أن الموظفين في الشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، باتوا بحاجة إلى تزويدهم بمجموعة واسعة من الحلول التقنية التي تهدف للحفاظ على استمرارية الأعمال والإنتاجية، في ظل مواصلة الشركات والمؤسسات في الإمارات محاولة اعتياد الوضع الطبيعي الجديد في ممارسة الأعمال التجارية والحكومية عبر أماكن عمل هجينة تشمل المكاتب وبيئات العمل عن بعد.

وإزاء الحرص الذي بات سائدًا حالياً في أوساط جهات العمل على الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية التي تتضمّن تجنّب لمس الأجهزة العامة والطابعات بالأيدي، فقد وجدنا أن العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات باتت مستعدّة لإدخال تقنيات عدم التلامس، التي تتيح للموظفين تمرير البطاقات على الطابعات بدلاً من لمسها بأيديهم لتنفيذ عمليات الطباعة.

أضاف الزغير، تتيح الشركة خدمة للموظفين تمكنهم من تنفيذ الطباعة عن طريق تمرير بطاقاتهم الشخصية على أجهزة قراءة البطاقات من دون لمس أية أزرار على الطابعة، كما خدمات الطباعة المحمولة والسحابية التي تمكّنهم من إجراء عمليات الطباعة والمسح الضوئي لاسلكياً باستخدام هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية. وبالمثل، تمكّن تقنيات الشركة من إدارة طابعات إبسون وأجهزتها المتصلة بالشبكات، وصيانتها، مع منحها القدرة على إدارة التنبيهات وإعداد تقارير إصلاح الأعطال بالاستناد إلى السحابة، هذا بجانب تنفيذ عمليات إصلاح الأعطال عن بُعد لتقليل الحاجة إلى زيارة مقارّ العمل.

Advertisements



الطباعة للمنازل



ويرى فينكاتا هاريهاران، مدير وحدة الأجهزة المخصّصة للمستهلكين في كانون الشرق الأوسط أن المنازل قد تحولت خلال الأزمة إلى مدارس ومكاناً للعمل ونتيجة لذلك، ارتفع الطلب على حلول الطباعة المنزلية المخصصة للتعليم (التعلم عن بُعد) والطباعة المنزلية للأغراض الشخصية والأعمال والصور والوثائق بشكل ملحوظ مقارنة بالأوقات السابقة.

وأضاف: في ظل ارتفاع الطلب على حلول الطباعة المنزلية، قمنا في الشركة بتوفير الطابعات والأحبار وطابعات الصور ومنتجات الكاميرات التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا بدءاً من حلول طباعة المواد الدراسية بسرعة، وتزامناً مع الإغلاق واجه العديد صعوبة في التأقلم مع عادات العمل الجديدة من المنزل، إضافة إلى التغييرات في عادات التسوق، قمنا بتعزيز المتجر الإلكتروني الخاص بالشركة لإدارة التوريد والمخزون في دولة الإمارات وتوصيل المنتجات التي يتم شراؤها عبر المتجر مجاناً وخلال 24 ساعة وقمنا بتوفير حلول الطباعة وأدواتنا القيمة لمساعدة العملاء على تحديد المنتجات التي تناسب احتياجاتهم، بدءاً من طباعة الكميات الكبيرة والأشغال الورقية والديكورات وصولاً إلى طباعة الصور عالية الجودة في المنزل.

وتابع: قمنا بتوفير خدمات الدعم وإصلاح الأعطال الفنية عن بُعد لمساعدة عملائنا أثناء فترة وجودهم في المنزل، وعبر تقنية الاتصال عن بُعد مع أجهزة العملاء، يمكن لخبراء الشركة حل الأعطال والمشاكل سواء كانت تثبيت إعدادات الطابعة أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها بالكامل.

ويشير هاريهاران، إلى أن حلول الشركة لاقت استحساناً واسعاً من عملائها الذين أعربوا عن رضاهم عن معايير الخدمة ثقتهم الكبيرة بالخدمات التي نفدمها.



ربط الشركات بالعائلات



وقال منير شقرا، مؤسس موقع «ايفنت ستيك»: قمنا بتطوير موقع إلكتروني متخصص في ربط شركات تنظيم الفعاليات مع العائلات؛ حيث يستطيع الأفراد التعرف إلى الشركات التي تقدم هذه الخدمات وأسعارها وطلب المنتجات أو الخدمات التي تناسبه والدفع ببطاقة الائتمان واستلامها دون تلامس، مشيراً إلى أن هذه الفترة بحاجة إلى تعزيز الاستفادة من التقنيات والابتكارات الحديثة لاستمرارية الأعمال.



التواصل عن بُعد



تقول أنا جيرمانوس، رئيس السلع الاستهلاكية والتجزئة والتجارة الإلكترونية في المنطقة وشمال إفريقيا في شركة «فيسبوك»: مع التركيز على سلامة العملاء وتسليم الطلبات بدون تلامس خلال وباء «كوفيد19»، وفي ظل زيادة تأثير الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية المتحركة، فإن الخط الفاصل بين العالمين المادي والرقمي سيجعل من الضروري بالنسبة للأعمال أن تسارع في إنشاء تفاعلات سهلة مع العملاء وقابلة للقياس وفيما نقف على أعتاب التغيير، فإن الابتكار سيساعد على إنشاء معيار جديد لتجارب مخصصة للعملاء.



خدمات ما بعد البيع



في السياق قال جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في «ماجد الفطيم»: وقعنا شراكة مع «مستر أسطى»، المنصة المتخصصة في تقديم الخدمات المنزلية، لتوفير خدمات ما بعد البيع للعلامات التجارية لمواكبة جهود الدولة للحد من انتشار «وباء كوفيد19» عبر تقديم خدمات منزلية آمنة وموثوقة، كما أطلقت شركة «ماج لايف ستايل» للتطوير، تطبيقاً لخدمات الصيانة المنزلية عبر خرائط جوجل يمكّن الملاك والمستأجرين في مشاريع الشركة العقارية من الحصول على خدمات الصيانة المنزلية إلكترونياً والدفع عبر نظام ذكي من جوجل وأبل باي.