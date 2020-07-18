شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ فيل ضخم سقط في حفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذت فرق الإنقاذ فيلاً ضخماً سقط في حفرة، رأساً على عقب، ما تسبب بفقدانه القدرة على النهوض والوقوف بشكل مؤقت.

وعمل المنقذون والعاملون في مجال الحياة البرية على إنقاذ الفيل الذي استلقى على ظهره داخل أخدود الحفرة في ولاية البنغال الغربية، شمالي الهند، وعجز عن النهوض بسبب وزنه الكبير واستقرار جسمه داخل الحفرة من جهة الظهر، بحسب «الديلي ميل» البريطانية. وتظهر مشاهد فيديو، التقطها سكان المنطقة، الفيل الحزين مستلقياً على ظهره رافعاً أقدامه للأعلى، ملوحاً بأنيابه بطريقة «مضطربة».

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