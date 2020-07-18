عرض أول لـ «صاحب المقام» على «شاهد»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي



بدأت منصة «شاهد»، بث إعلانات دعائية، استعداداً لعرض «صاحب المقام»، الذي يُعد الفيلم المصري الأول الذي يظهر على منصة إلكترونية قبل العرض السينمائي؛ إذ حصلت «شاهد» على حقوق عرض العمل لمدة ثلاثة أشهر، من المتوقع أن تبدأ بث الفيلم، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، وهو الفيلم الذي تعود به النجمة يسرا للسينما بعد تغيبها عدة سنوات؛ حيث كان آخر أعمالها «جيم أوفر».

منتج الفيلم أحمد السبكي، أشار إلى أن المنصات الإلكترونية أصبحت تفرض نفسها في الآونة الأخيرة، وأن الجمهور يذهب إليها بعد أن أثبتت وجودها، وأصبحت أمراً واقعاً، وباتت بديلاً طبيعياً لوجود الأفلام في دور العرض السينمائي، مؤكداً أنها استطاعت أن تصمد؛ بل وتكون الوسيلة الأكثر أمناً بعد انتشار فيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن عرض الفيلم على منصة «شاهد» بالنسبة له خطوة جيدة، مؤكداً أن المنصات ستصبح أقوى في مصر والوطن العربي مع مرور الوقت، وخلال المستقبل القريب جداً.

وأوضح السبكي، أن فكرة طرح لأكثر من فيلم على المنصات مستقبلاً باتت مطروحة بقوة، في ظل الظروف الراهنة، معتبراً أن المستقبل سيشهد إنتاج أفلام في مصر، وليس مسلسلات فقط، للعرض خصيصاً على المنصات ولن يكون عرض «صاحب المقام» الوحيد؛ لكنه سيكون الأول الذي يخطو هذه الخطوة، التي سيتبعها فتح هذا الباب على مصراعيه. وحول إمكانية طرح الفيلم في دور العرض في فترة لاحقة، قال السبكي: الفيلم لن يعرض في السينما، وسنكتفي في الوقت الحالي بالعرض على منصة «شاهد»، وبعدها سيتم عرضه على القنوات الفضائية، مشيراً إلى أنها تجربة جديدة، لكنها كان لا بد أن تحدث اليوم أو غداً، كل ما هنالك أن انتشار فيروس «كورونا» عجّل بها.

الفيلم من بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، والفنان الراحل إبراهيم نصر في آخر ظهور له، وتأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.