«كورسيرا»: الإمارات مركز عالمي لمواهب الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعتبر دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمواهب، وتصدرت المنطقة في مهارات الأعمال، في الوقت الذي تقوم فيه ببناء مجتمع رقمي قوي. وسلط مؤشر منصة «كورسيرا» للمهارات العالمية 2020، الضوء على أن الإمارات والسعودية تسيران على الطريق الصحيح لبناء المهارات في كل من مجالي الأعمال والتكنولوجيا.

كما أكد المؤشر أن الإمارات تعد رائدة إقليمياً في المهارات التكنولوجية الواعدة. ويسهم «مؤشر المهارات العالمية» في إثراء هذه القاعدة المعرفية، حيث يقيس المؤشر التوجّهات على امتداد 10 قطاعات، تضم مجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلوم البيانات.

وبرزت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمواهب في مجال الأعمال، حيث احتلت المركز الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا والمرتبة الخامسة عالمياً في هذا المجال، مدعوماً ب«رؤية الإمارات 2021».

وحلت الدولة في المرتبة الرابعة أوسطياً وال 50 على مستوى العالم في التحول الرقمي، في حين جاءت في المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا والمركز 54 عالمياً في مهارات علوم البيانات. وقال التقرير إن الإمارات تسعى لتصبح أكبر مركز تكنولوجي إقليمي، بعد استثماراتها الرئيسية الأخيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

وقال جيف ماجيونكالدا، الرئيس التنفيذي لشركة «كورسيرا»: إن قرار الإمارات بالشروع في رحلة لتعزيز اقتصادها الرقمي، جعل من الضروري على جميع قطاعاتها تبني استراتيجيات الأعمال الملائمة لمواكبة هدف الحكومة المتمثل في تحويل الإمارات بالكامل إلى دولة رقمية.

من جهتها قالت ساندرين الخضري، نائبة رئيس الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «ألكاتل لوسنت»: كانت الإمارات في طليعة ثورة التحول الرقمي، وكان ذلك واضحاً من كيفية استمرار القطاع العام في تقديم الخدمات عبر الإنترنت مع طرح مبادرات التعلم عبر الشبكة خلال فترة حظر التجول بسبب جائحة كوفيد 19. ويعزى ذلك النجاح إلى الاستراتيجيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المستقبلية التي وضعتها الدولة، لتصبح من بين أفضل أماكن ممارسة الأعمال في العالم.