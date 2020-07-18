شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح 4 فتيات وأخيهن فى الأحساء.. جريمة بشعة تهز السعودية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جريمة غامضة تحقق فيها الجهات الأمنية بالسعودية وتحديدًا محافظة الأحساء عقب تلقى بلاغ بوفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاماً)، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، وان هناك شبهة جنائية فى وفاتهم، وقد تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.. وفقا لما أوردته صحيفة "الرياض".. وهذا ما نوضحه في الفيديو التالي..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذبح 4 فتيات وأخيهن فى الأحساء.. جريمة بشعة تهز السعودية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.