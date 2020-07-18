شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: لن ننسى مواقف مصر الداعمة لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى ، لن ننسى مواقف مصر قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب اليمن في معركة استعادة الدولة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وإسقاط التمرد والانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وما قدمته من تسهيلات للجالية اليمنية تأكيداً على متانة العلاقات بين القيادتين والبلدين والشعبين الشقيقين.

وكتب الأريانى، عبر سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مصر الكنانة وقلب الأمة العربية النابض قادرة على مواجهة التحديات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

Advertisements

ومن جهة أخرى حيا الأريانى، انتفاضة الشعب الإيراني المتواصلة منذ أعوام في مختلف المحافظات رغم حملات القمع والتنكيل بالمتظاهرين وإعدام وتصفية المعارضين على يد الحرس الثوري، تعبيرا عن الرفض الشعبي العارم لنظام الملالي وسياساته التي قادت للفشل السياسي والاقتصادى والعزلة عن محيطه الإقليمى والدولى

أضاف ، أن الشعب الإيراني من أزمات اقتصادية طاحنة في ظل الفساد السياسي والاداري وانهيار العملة وزيادة الاسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فيما النظام يوجه ثروات البلد ومقدراته لدعم المليشيات الطائفية في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وتهريب الاسلحة ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة

وقد عانى الشعب اليمني ولا يزال من طموحات النظام الإيرانى التوسعية وسياساته التخريبية فى المنطقة من دعم للمليشيا الحوثية للتمرد على الدولة وتزويدها بشحنات النفط والاسلحة المهربة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وخبراء صناعة الالغام والعبوات الناسفة التي تقتل اليمنيين كل يوم.