كورونا.. البحرين تسجل 3 وفيات و389 إصابة

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت البحرين، الجمعة، تسجيل 3 وفيات، و389 إصابة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 379 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الإصابات بلغت 35 ألفا و473، بينها 124 وفاة، و31 ألفا و188 متعافيا.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الجمعة، 14 مليونا و140 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 597 ألفا، وتعافى أكثر من 8 ملايين و399 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".

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