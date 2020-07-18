"حماس": إسرائيل تحرك "إعلاما عربيا" لتغطي على فشل مخططاتها

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت حركة "حماس"، الجمعة، إن إسرائيل تحرك إعلاما عربيا للتغطية على فشل مخططاتها في فلسطين.

جاء ذلك في كلمة طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس حركة "حماس"، خلال لقائه إعلاميين وصحفيين وممثلين لوسائل إعلام محلية وخارجية، بحسب تصريح نشر عبر الموقع الإلكتروني للحركة.

وقال النونو، إن إسرائيل "تقود حملات إعلامية منظمة، من أجل حرف الرأي العام عن فشل مخططاتها، ونجاح إستراتيجية المقاومة، وجهود توحيد الموقف الوطني الفلسطيني".

وأضاف: "هذه الحملات حتى وإن قامت بها جهات فلسطينية أو عربية (لم يحددها)، إلا أن المحرك لها هو الاحتلال، سواء بوعي من هذه المؤسسات أو بحماقة وجهل القائمين عليها".



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والثلاثاء، قالت حركة "حماس"، في بيان، إن "فضائية العربية" تقود حملة "تضليل وتشويه"، مستندة إلى "أكاذيب وافتراءات" من صناعة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تهدف إلى "المس بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة والتحرير".



وخلال الأيام الماضية، شنت قناة العربية (سعودية تبث من الإمارات) هجوما على "حماس"، وجناحها العسكري "كتائب القسام".



وقالت القناة، إن وزارة الداخلية بغزة (تقودها "حماس") اعتقلت أعضاء في "القسام" بتهمة التخابر مع إسرائيل، ما نفته الوزارة في بيان، اتهمت فيه "العربية" بممارسة "التضليل، وترويج الشائعات والأكاذيب".



وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة (نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة)، مطلع يوليو/ تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

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