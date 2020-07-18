إزالة تعديات على مساحة تتجاوز ٢,٠٠٠ م٢ في العكيشية

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬⁩ ممثلةً ببلدية جنوب مكة الفرعية‬⁩ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية في منطقة العكيشية بمكة المكرمة، على مساحةٍ إجمالية تزيد عن ٢,٠٠٠ متر مربع، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات.

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و أوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقَّاد، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات بمنطقة العكيشية تمثلت بإقامة أحوشة بداخلها مبانٍ شعبية، وتم إزالة التعديات إزالةً كلية و إعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.

وأكَّد “وقَّاد” أنَّ البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل مهامها في إزالة أي موقع مُعتدى عليه دون تأخر أو تهاون، مشدداً على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.