مشاري السلطان بين الفن والعمل التطوعي

الكويت – رهام خليل

في وقت تزاحم العمل التطوعي في الكويت بسبب فايروس كروونا

استطاع الشاعر مشاري السلطان التواجد بالساحة الفنية والتنسيق بين الفن والعمل التطوعي ويطلق اغنيته الجديدة فقدت احساسك ، وهوعمل جديد غناء وألحان الفنان أحمد القطان وكلمات الشاعر مشاري السلطان وتمثيل شيماء الحمادي واخرج المبدع صلاح المطوع.

وقد توالت نجاحات الشاعر مشاري السلطان بعد انطلاق أغنية “مااعوفك”التي تغني بها المغني الشاب علي السندي ليقدم بعدها أغنيته الرائعة”ما انكسر لأحد” مع الملحن ناصر المانع التي لحنها علي العود وقال عنها السلطان انها نابعة من قلبه وتمثله بكل احاسيسه وكانت رسالة واضحة لكل من يسمعها كي يكون قويا صاحب إرادة لتحقيق اهدافه ولكن بسبب الظروف وإغلاق الاستديوهات كامله لم يتم توزيعها وتم الاكتفاء بتلحينها وغنائها علي العود وتمكن المانع من إيصال احساسه كما هوا مطلوب لتحقق نجاح منقطع النظير.

ويستعد الشاعر مشاري السلطان بتجهيز أغنية الجديدة بالفصحي ويهديها إلي امنا الغالية الكويت وسيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة بعد الاتفاق مع الصوت الذي يليق به ان يغنيها

ولأن السلطان ينحدر من أسرة دماؤها شعرية وجميعهم يكتبون الشعر اراد اخير الخروج من القوقعة والظهور للعلن ليبدع بتقديم اشعار غنائيةو يفاجئنا بدخوله المجال الشعر الغنائي ليحقق نجاح برغم تعاونه مع فنانين ليسو مشهورين ولكن يملكون طاقة فنية ويستحقون الشهرة والظهور حيث يوجد مواهب كويتية ويجب تقديم لهم يد العون ومساعدتهم بالنجاح والظهور.

ويبين الخليط الاجتماعي والفني بشخصيةالشاعر مشاري السلطان بتواجده في العديد من الانشطة الخيرية منذ بداية انتشار فايروس كروونا بالكويت كان السلطان يساهم ويشارك مع العديد من الفرق التطوعية والجمعيات الخيرية لخدمة الكويت

وبرغم انتشار إسمة بالعمل التطوعي استطاع السلطان أن يكون خليط متناسق بين الفن والعمل التطوعي .