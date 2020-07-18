الهلال يكسب ودية الطائي

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كسب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال نظيره الطائي، بهدفين دون مقابل، الجمعة، (الودية الثانية) في المعسكر الذي يستمر حتى نهاية يوليو الجاري.
سجل الهدف الأول للهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، وأضاف السوري عمر خربين ثاني الأهداف.
وكان الهلال، قد دشن مبارياته الودية أمام التعاون، وكسب اللقاء بهدف دون مقابل، وبعد أن أكمل مواجهة الطائي، يتبقى له 3 مواجهات أخرى بحسب ما أعلن قبل بداية المعسكر، أمام كل من أندية الفيحاء، والشعلة والرياض.
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