مفاجآت صيف دبي تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت مفاجآت صيف دبي عن أجندة حافلة بالفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية التي تقام في مختلف أنحاء المدينة، لتوفر أجواءً رائعة لجميع أفراد العائلة من المقيمين والزوار، من خلال فعاليات فريدة من نوعها تلبي كافة الأذواق على مدار سبعة أسابيع. وتشمل أجندة مفاجآت صيف دبي لهذا العام العديد من العروض الكوميدية والموسيقية والمسرحية والتحديات الرياضية والمعارض الفنية وغيرها. وتجمع هذه الفعاليات العائلات والأصدقاء لقضاء أمتع الأوقات، والاستمتاع بالعروض الفنية والرياضية خلال مفاجآت صيف دبي مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

يستضيف نادي الكوميديا الشهير «ذا لافتر فاكتوري» سلسلة من العروض الكوميدية في فندق موڤنبيك جميرا بيتش في 17 يوليو، وفندق زعبيل هاوس في 22 يوليو، وفندق جراند ميلينيوم برشا هايتس في 23 و24 يوليو. وتستمر أجواء المرح والترفيه مع عرض «ماسك أون» مساء 17 يوليو على مسرح «ذا جانكشن» في «السركال أفينيو».

المسرح والموسيقى

ويمكن لعشاق المسرح والموسيقى الاستمتاع بعرض «دونت يو فورغت أبوت مي» الرائع في الساعة 7:30 مساءً يوم 18 يوليو على مسرح «ذا جانكشن» في «السركال أفينو»، حيث سيقدم مزيجاً مبتكراً من العروض المصورة لأشهر الأغاني على مستوى العالم. وسيلعب الممثل ويم هوست دور المغني أوليفر آلن الذي يخوض مغامرة شائقة على متن سفينة سياحية.



«لا بيرل»



ويأسر مسرح «لا بيرل» قلوب المشاهدين مع عرضه الفريد، الذي يجمع بين الموسيقى والرقص والعروض البهلوانية الشائقة، حيث سيقدم عرضين يومياً في الساعة 6 و9 مساءً من 29 يوليو لغاية 29 أغسطس، مع تشكيلة من الباقات الخاصة بمفاجآت صيف دبي، وتتضمن الباقات الوجبات الخفيفة مع مشروبات غازية مجاناً. ويمكن للضيوف أيضاً حجز عرض الإقامة الخاص في فندق حبتور بالاس، والذي يتضمن تذكرتين لحضور العرض مع وجبة خفيفة والمشروبات الغازية، إضافة إلى غرفة مجانية وتخفيضات بقيمة 25% في كافة مطاعم الحبتور سيتي.

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الفنون



كما سيستضيف مركز جميل للفنون بالقرب من خور دبي، أول معرض فردي للوحات الفنان التشكيلي الأمريكي ذي الأصول العراقية مايكل راكويتز في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشتهر راكويتز بأسلوبه الفني التصوّري. وسيقام المعرض في إطار سلسلة من المعارض الفنية المبتكرة خلال فصل الصيف، ويحتضن معرض غرف الفنانين الذي سيقدم أعمالاً فردية لفنانين آخرين مثل لورنس أبو حمدان، ولاريسا صنصور، وتيسير البطنيجي، ولبنى شودري.



أنشطة رياضية



ويمكن لعشاق الرياضة تعزيز لياقتهم البدنية مع الأنشطة والتحديات الرياضية في فعالية عالم دبي للرياضة التي ستنطلق يومياً لمدة 3 أشهر في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك طوال فترة مفاجآت صيف دبي بدءاً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً، لتستقبل عشاق الرياضة والعائلات في صالات المركز المكيّفة والممتدة على مساحة 25 ألف متر مربع، وتشكل الوجهة المثلى للاستمتاع بالأنشطة الرياضية في صالات مكيفة هذا الصيف.

وتأتي مفاجآت صيف دبي في إطار فعاليات عروض دبي للتجزئة السنوية التي تتضمن أكبر العروض في عالم التجزئة مع باقة من التخفيضات الكبرى وعروض التسوق الحصرية، لإثراء قطاع التجزئة بمزيد من الفعاليات الفريدة التي سيتم الإعلان عنها قريباً.