وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الاتصال بين ابن سلمان ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية تطرق إلى قضايا عديدة.
© AP Photo / Cliff Owen
واتفق الجانبان في اتصالهما الهاتفي على ضرورة التصدي لكافة أشكال الإرهاب.
كما أعلن ابن سلمان وزكي رفضهما التام المساس بالأمن الإقلميي العربي.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.
وأكد نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الدفاع المصري حرص البلدين على تعزيز الاستقرار والتصدي لكافة أشكال الإرهاب، وجددا التأكيد على موقف البلدين في الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا دار في الاتصال الهاتفي بين ابن سلمان ووزير الدفاع المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.