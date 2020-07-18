ماذا دار في الاتصال الهاتفي بين ابن سلمان ووزير الدفاع المصري

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الاتصال بين ابن سلمان ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية تطرق إلى قضايا عديدة.

© AP Photo / Cliff Owen

واتفق الجانبان في اتصالهما الهاتفي على ضرورة التصدي لكافة أشكال الإرهاب.

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كما أعلن ابن سلمان وزكي رفضهما التام المساس بالأمن الإقلميي العربي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الدفاع المصري حرص البلدين على تعزيز الاستقرار والتصدي لكافة أشكال الإرهاب، وجددا التأكيد على موقف البلدين في الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي.