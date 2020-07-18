القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل للحوثيين وتقتل عددا من عناصر الجماعة

القاهرة- سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن "الحوثيين دفعوا بالعشرات من عناصرهم لتنفيذ محاولة تسلل صوب شرق منطقة الجاح الإستراتيجية في مديرية بيت الفقية (جنوب شرقي الحديدة)".

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وأضاف: "رصدت القوات المشتركة في منطقة الجاح عناصر الحوثيين لحظة خروجها من مخابئها واشتبكت معها وسرعان ما أجبرتها على الفرار".

وأكد "مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين في الاشتباكات التي دارت بمختلف الأسلحة". وأشار إلى "تحقيق المدفعية إصابات مباشرة في مخابئ فرت إليها عناصر الحوثيين الناجية من الإشتباك، ما ضاعف الخسائر في صفوفها".

وفي نفس السياق، ذكرت ألوية العمالقة، أن "القوات أخمدت مصادر نيران للحوثيين بعد استهدافها بقذائف المدفعية قرى سكنية في شارع الخمسين ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة".

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إلى ذلك، اتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بـ"ارتكاب 77 خرقاً للهدنة الأممية في محافظة الحديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، تنوعت بين عمليات استهداف وقصف وقنص للأحياء والقرى السكنية والمزارع في مديريتي حيس والدريهمي، ومنطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا، ومنطقة الجاح في مديرية بيت الفقية، ومناطق شرق مدينة الحديدة".

وأوضحت أن "الحوثيين استخدموا في تلك الخروقات، أسلحة ثقيلة ومتوسطة، بينها قذائف هاون عياري 120 و82 مم، وقذائف صاروخية آر بي جي، وسلاح م.ط 23 مم وعياري 14.5 و12.7 وسلاح القناصة".

من جهة ثانية، قال الحوثيون عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم، إن

التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة نفذوا 88 خرقاً في الحديدة خلال 24 ساعة بينها 26 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 86 صاروخاً وقذيفة، و55 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة، وتحليق طائرة حربية في أجواء مديرية حيس و6 طائرات تجسسية في كيلو 16 والمنظر ومدينة الحديدة.

وذكرت "المسيرة"، أن "منزلاً احترق إثر قصف مدفعي على مدينة الدريهمي المحاصرة، في حين تعرضت مناطق شرق مديرية حيس إلى قصف مماثل بـ 7 قذائف".