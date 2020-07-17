«التعليم» تكشف عن عدد الملتحقين ببرامج «التطوير المهني» من شاغلي الوظائف التعليمية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم وصول عدد زوار منصة التدريب الصيفي لأكثر من مليون مستخدم وذلك بعد أسبوع واحد من انطلاقها.
جاء ذلك في تغريدة لوزارة التعليم، عبر على موقع “تويتر”،اليوم الجمعة، فيما أعلنت وصول عدد من التحق ببرامج التطوير المهني التعليمي في مرحلته الثالثة عن بعد إلى أكثر من 400 ألف متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية.
ووصل إجمالي عدد الزيارات للمنصة 1.036.856، كما وصل إجمالي عدد المسجلين في البرامج التدريبية 403.112، فيما بلغ إجمالي عدد جلسات استخدام النظام 3.600.000 .
وتوفر منصة “التدريب الصيفي” 28 برنامجا تربويا وتقنيًا وتخصصيًا لتحقيق أكثر من 3500 ساعة تدريبية، ويمنح التدريب الفرصة المستمرة لشاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية.
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