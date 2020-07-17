شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المونولوجست السعودي سعد التمامي بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الفنان السعودي المخضرم، سعد التمامي، الخميس متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، عن عمر ناهز 93 عاماً، وبعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية، بسبب اعتزاله المبكر.

وينتمي التمامي لجيل الرواد الذين أسسوا للفنون التمثيلية والغنائية في المملكة، قبل أن يعلن اعتزاله في مطلع تسعينات القرن الماضي، ويتفرغ لحياته الخاصة.

وللراحل مشاركات عديدة في التلفزيون والإذاعة السعودية الرسمية، وقدم عدداً من البرامج المنوعة والكوميدية، مثل برنامج «أخبار وأشعار»، وبرنامج «بيت العزوبية».

واكتسب الفنان الراحل شعبيته، من قدرته على تقليد الفنانين والمشاهير.

ونعى الإعلامي يحيى مفرح زريقان وفاة التمامي بتغريدة عبر حسابه في «تويتر»، وكتب: «انتقل إلى رحمة الله تعالى المونولوجست الشهير سعد التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا، رحمه الله وأحسن إليه، وتجاوز عنه، وتقبله قبولاً حسناً، وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

في حين كتب الفنان ناصر القصبي في تغريدة: «رحمة الله على المونولوجست سعد التمامي الذي توفي نتيجة إصابته بكورونا، أطل علينا في الستينات في وقت لم يكن هناك أحد، وكان بإمكانه أن يبقى طويلاً لحضوره المختلف، لكنه قرر الاعتزال مبكراً، تعازينا لمحبيه وعائلته الكريمة».

في الوقت نفسه، نعى نشطاء التواصل الاجتماعي التميمي، متناقلين ذكرياته ومقاطع من أعماله الشهيرة في الستينات والسبعينات.