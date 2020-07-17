الصحة السعودية: إجراءات الفحص المخبري تتخطى حاجز 65 ألف فحص يوميا

وقالت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنها أجرت 65 ألفا و549 فحصا مخبريا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية لفيروس كورونا في كافة أرجاء المملكة.

وتضمنت تلك الفحوص، وفقا للوكالة، فحوص متقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR).

© REUTERS / AHMED YOSRI

وتعتبر المملكة، وفقا للبيان من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس .

وأشارت الصحة السعودية إلى أن المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعتبر المختبر المرجعي الوحيد لفحص حالات كورونا.

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ولفتت إلى أن هذا المركز أحدث نقلة نوعية وتجويد الخدمة، من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في مدة قياسية، كما أسهم في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

ووعدت السعودية بتوسعة الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد، بأعلى مستويات الجودة، حيث بدأت الفحوصات من ألف فحص مخبري ووصلت إلى 65 ألف فحص يوميا.

ولفتت إلى أن تلك المراكز تعمل بنحو 16 ساعة طوال أيام الأسبوع تقريبا.

والتي ستطلق المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة "تأكد"، التي ستتضمن فحصا موسعا لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد.