شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة يجرى اجتماعا أون لاين مع أحفاده فى ظل كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، التزامه بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى جعله يعقد اجتماعا أون لاين مع أحفاده خوفا عليهم. ونشر أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة خلال اجتماعه أون لاين مع أحفاده وعلق قائلاً:"وتستمر الاجتماعات عبر الأون لاين..وهذه المرة على مستوى الأحفاد الأعزاء.. يتداولون فيها شؤون الساعة في إطار التزامهم بالإجراءات الاحترازية لسياسة التباعد الاجتماعي".



السفير أسامة نقلى عبر حسابه بموقع تويتر

وأضاف: "اللهم إنك وهبت لي من البنات والأبناء (نور وبلقيس ودانيا وعبدالعزيز) ووهبت لي من الأحفاد (سراج الدين ويوسف وعبدالعزيز وفيصل وناهد وسلمى وأسمى) من غير حولٍ مني ولا قوة فأحفظهم بحفظك ".

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أحفاد السفير أسامة نقلى

وتابع :"اللهم أحفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شرٍ وضرر.. اللهم أحفظهم من الأسقام والأمراض.. اللهم لا تجعل ابتلائي فيهم.. اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.. اللهم أجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك الصالحين ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً ومن أسعدهم حياةً وأرغدهم عيشةً.. اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّـن سواك ".

واستطرد:"ربي كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، أحفظهم من الشيطان الرجيم ، ربي أرزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار، ربي أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان ،، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان ،، ربي متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي ،وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين".