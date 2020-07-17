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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة يجرى اجتماعا أون لاين مع أحفاده فى ظل كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، التزامه بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى جعله يعقد اجتماعا أون لاين مع أحفاده خوفا عليهم. ونشر أسامة نقلى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة خلال اجتماعه أون لاين مع أحفاده وعلق قائلاً:"وتستمر الاجتماعات عبر الأون لاين..وهذه المرة على مستوى الأحفاد الأعزاء.. يتداولون فيها شؤون الساعة في إطار التزامهم بالإجراءات الاحترازية لسياسة التباعد الاجتماعي".
السفير أسامة نقلى عبر حسابه بموقع تويتر
وأضاف: "اللهم إنك وهبت لي من البنات والأبناء (نور وبلقيس ودانيا وعبدالعزيز) ووهبت لي من الأحفاد (سراج الدين ويوسف وعبدالعزيز وفيصل وناهد وسلمى وأسمى) من غير حولٍ مني ولا قوة فأحفظهم بحفظك ".
أحفاد السفير أسامة نقلى
وتابع :"اللهم أحفظهم من أي مكروه يصيبهم ومن كل شرٍ وضرر.. اللهم أحفظهم من الأسقام والأمراض.. اللهم لا تجعل ابتلائي فيهم.. اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.. اللهم أجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك الصالحين ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً ومن أسعدهم حياةً وأرغدهم عيشةً.. اللهم أغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّـن سواك ".
واستطرد:"ربي كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، أحفظهم من الشيطان الرجيم ، ربي أرزقهم صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار، ربي أبعد عنهم أمراض القلوب والأبدان ،، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان ،، ربي متعني ببرهم في حياتي وأسعدني بدعائهم بعد مماتي ،وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين".
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