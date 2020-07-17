الخارجية الفلسطينية: 60 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3604 بصفوف الجاليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في صفوف جاليتها بالولايات المتحدة، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتها حول العالم إلى 3604.
وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة، فيما ارتفع عدد المتعافين بين جالياتها حتى اللحظة إلى 1523، من جهته، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، بتسجيل 60 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 2004، فيما سجلت 66 حالة وفاة.
من ناحيتها، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 7، مؤكدة أنها تتابع شؤون الطلبة واحتياجاتهم وتتواصل معهم للإجابة على استفساراتهم.
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