كورونا.. مصر تسجل 68 وفاة و703 إصابات

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت مصر، الجمعة، تسجيل 68 وفاة بكورونا، إضافة إلى 703 إصابات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان، بتسجيل 611 حالة تعاف من الفيروس.

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وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 86 ألفا و474، بينها 4 آلاف و188 وفاة، 27 ألفا و302 متعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الجمعة، 14 مليونا و105 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 595 ألفا، وتعافى أكثر من 8 ملايين و393 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".

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