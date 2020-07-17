كورونا.. 6 وفيات بفلسطين وواحدة في موريتانيا

فلسطين - موريتانيا / الخليج 365

أعلنت فلسطين، الجمعة، تسجيل 6 وفيات جراء فيروس كورونا، فيما رصدت موريتانيا حالة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 6 وفيات و439 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 179 مريضا، خلال آخر أربع وعشرين ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9.055، منها 55 وفاة، و1.666 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

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وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و51 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 160 حالة شفاء.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5.710، بينها 151 وفاة، و3.153 حالة شفاء.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الجمعة، 14 مليونا و71 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 595 ألفا، وتعافى أكثر من 8 ملايين و376 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.