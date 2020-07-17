العراق يعلن مقتل قائد عسكري بارز في "عمل إرهابي"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، الجمعة، مقتل قائد عسكري بارز في "عمل إرهابي" استهدف سيارة عسكرية شمال بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان، إن الهجوم وقع في منطقة ابن سينا بقضاء الطارمية، في بغداد.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل العميد الركن علي غيدان، آمر اللواء 59 بالفرقة السادسة بالجيش العراقي، دون مزيد من التفاصيل.

إلا أن ضابطا برتبة نقيب في شرطة بغداد، أبلغ الخليج 365 بأن غيدان، قتل برصاص قناصين من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن قوات الجيش أغلقت جميع مداخل ومخارج قضاء الطارمية، للوصول إلى المهاجمين.

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وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت القوات العراقية من كركوك (شمال) انطلاق حملة "أبطال العراق - نصر السيادة" العسكرية، للقضاء على تواجد تنظيم "داعش" في مناطق شمالي وشرقي وغربي البلاد.

وجاءت الحملة بعد نحو شهرين على هجمات منسقة شنها مسلحو التنظيم، استهدفت حواجز أمنية وعسكرية وأهدافا مدنية، خلفت قتلى وجرحى في تلك المناطق.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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