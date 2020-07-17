كورونا.. وفاتان باليمن وواحدة في المغرب

اليمن، الرباط / الخليج 365

أعلن اليمن، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بكورونا، فيما سجل المغرب وفاة واحدة بالفيروس.

وفي اليمن، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا (حكومية) بتسجيل حالتي وفاة بالفيروس، و24 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ ألفا و576؛ بينها 440 وفاة، و695 متعافيا.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

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وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة بكورونا إلى جانب 181 إصابة، و395 حالة تعاف.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات وصلت 16 ألفا و726، منها 264 وفاة، و14 ألفا و360 متعافيا.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الجمعة، 14 مليونا و69 ألفا، توفي منهم أكثر من 595 ألفا، وتعافى ما يزيد على 8 ملايين و376 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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