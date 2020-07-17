"أحفاد العازف".. لوحات فنان سوري تعرض في إسطنبول

إسطنبول / الخليج 365

ـ أعمال للرسام أكرم زافي المقيم في سوريا تعرضها "دار الكلمات للفنون" بإسطنبول باسم "أحفاد العازف"

ـ المعرض يفتح من السبت وحتى 30 أغسطس، ويضم حوالي 40 عملا فنيا

ـ زافي يرسم لوحاته أحيانا على ورق الحائط، بسبب نقص المعدات التقنية في سوريا حاليا

ـ الفنان السوري أعرب عن سعادته الكبيرة لعرض لوحاته في تركيا

تقيم "دار الكلمات للفنون" بمدينة إسطنبول، السبت، معرضا بعنوان "أحفاد العازف"، يتضمن أعمالا فنية للرسام السوري أكرم زافي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يضم حوالي 40 عملا للفنان السوري، حتى 30 أغسطس/ آب المقبل.

يعيش زافي في سوريا، وتقول عنه الكاتبة اللبنانية ميموزا العراوي إن أعماله تذكرها "بالشخصية الرئيسية في أجمل الروايات الخرافية والمأساوية".

في حديثه للأناضول، يقول مدير "دار الكلمات للفنون" عدنان الأحمد، إن المعرض يتعامل مع الفن الخام والمعاصر.

وأشار إلى أهمية الفن الخام بالنسبة إليه، قائلا "دائما ما أفكر وأتساءل متى بدأ الرسم؟ فالرسم بدأ عبر أشكال نقشت في الكهوف".

وأعرب الأحمد، عن إعجابه الكبير بالفن الخام لبساطته وطبيعته.

ولفت إلى أن زافي، لم يتلق تعليما أكاديميا، غير أنه فنان يستخدم الألوان والأشكال بحرية، ووصل إلى شهرة كبيرة حيث باتت تباع أعماله في اليابان وبريطانيا.

وأكد الأحمد أن زافي، يرسم لوحاته أحيانا على ورق الحائط، وذلك بسبب النقص في بعض المعدات التقنية مثل القماش في سوريا بالوقت الحاضر.

واعتبر أنه "في بيئة الحرب يكون الإنتاج الفني صعبا للغاية، لكن زافي يواصل الرسم".

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- تسمية المعرض

أمين المعرض حسين أمير أوغلو، قال إن العراوي أطلقت على المعرض اسم "أحفاد العازف"، مبينا أنها تشبّه زافي، بـ"عازف المزمار"، وهو بطل شخصية خيالية في رواية ألمانية.

وأشار إلى أن أغلب لوحات زافي تحوي شخصيات بيدها آلات موسيقية تأخذ أحدهم إلى مكان ما.

وشدد أمير أوغلو، على أن الفنان السوري رغم إقامته في بيئة حرب، إلا أن لديه علاقة قوية مع الفن.

وأضاف أن "زافي فنان مجتهد مع تحليه بجانب إبداعي رفيع، وفي لوحاته يبعث رسالة مفادها أنا الملك، أنا القوي، وأنا موجود على وجه هذه الأرض".

وتابع مشيدا بالرسام السوري "هو شخص يرسم على ورق الحائط، وعلى أغلفة المجلات التي يشتريها من السوق، حيث يواصل إنتاجه الفني رغم الحرمان الذي يعانيه".

وأعرب أمير أوغلو، عن اعتقاده بأن زافي سيصبح فنانا مهما جدا في مجال الفن الخام، وسيحظى بشهرة عالمية مستقبلا.

وفي اتصال مرئي مع الأحمد، أعرب زافي عن سعادته الكبيرة لعرض لوحاته في "أحفاد العازف" بإسطنبول.

وأضاف زافي: "أردت مشاركة أعمالي والأفكار التي شرحتها فيها مع محبي الفن بتركيا".

ولفت إلى أنه سيواصل رسم اللوحات الفنية، رغم نقص الإمكانات بسبب الحرب في بلاده.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.