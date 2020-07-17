نَحْنُ وَهُوَ.. نظرة الشفقة في أعينهم نحوه

مجتمعنا يدعي الإنسانية في كلّ شيء، الجميع في نظره: “مسكين، ضعيف..” يجيدون النظر إلى بعضهم تلك النظرة الغريبة التي تتدفّق إلى قلبك لتخبرك أنك “غريب بشيء ما”.

لكن، لا مجال للنقاش، حتى القصص الأفلام، المسرحيات.. كل ما دون ذلك فيه لمسة من هذا المسمى شفقة أو تعاطفًا.

كثيرة هي القصص التي حطّم أصحابها فيها حاجز المرض أو الفقر.. فعادوا بمعرفة وصلاح، أحسن ممن هم أفضل منهم –كما يزعمون –نجد هذا في قصص القرآن أيضًا، إذ قال بنو إسرائيل لنبيهم بعدما اصطفى الله طالوت للملك: “قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بالمُلْك منْهُ وَلَمْ يؤت سَعَةً مِنَ المَالِ” ويقال إنه كان سقاء ماء، وما رضوه للملك، وألزموا نبيهم بآية تدل على ملكه.. كلّ هذا لأنه في نظرهم لا يشبههم.

1- نحن أحقّ منه:

على الناس أن يستوعبوا قاعدة مهمة، نعرفها جميعًا لكن الوعي بها صعب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” يَا أيُّهَا النَّاسُ إنَّ ربَّكمْ واحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلَّا بِالتَّقوَى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ.”.

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمْثِيلِ أَكْفَاءُ أَبُوهُمُ آدَمٌ وَالأُمُّ حَوَّاءُ

نَفْسٌ كَنَفْسٍ وَأَرْوَاحٌ مُشَاكِلَةٌ وَأَعْظُمٌ خُلِقَتْ فِيهِمْ وَأَعْضَاءُ

فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ أَصْلِهِمْ نَسَبٌ يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطِّينُ وَالمَاءُ

لا أحد أفضل من آخر ولا أحق منه، جميعنا خلقنا الله سواسية لا نتفاضل بشيء سوى التقوى، والتقوى لا يعلمها إلّا الله. خلقنا الله سواسية كأسنان المشط، جميعنا يا صديقي خلقنا لهدف واحد. قد يختلف حظنا في الدنيا، بين رزق وحسب ونسب.. ولكنها صفر. ستخرج منها كما دخلت خالي الوفاض.

لذا حاول أن تنظر إلى الآخر نظرتك لنفسك.. لست كاملًا وليس هو كذلك. فلا تغمره بتلك الأحاسيس التي تعشعش في رأسك.. لأنها تضرك ولا تنفعك.. احرص على أن تشمل الآخر حين تتحدث عنك.

2- لا يملك شيئًا:

أنت كذلك لا تملك شيئًا.. الملك كله لله وحده، وغدًا قد يأتيك ابنك وأنت مسجى في قبرك، وجوارك خادمك أو سائق سيارتك.. فيراقب فيتعظ.. ويقول: “كلنا في التراب سواء”.. الحياة هكذا دول.. وما يدريك، لعلّك تفقد كلّ شيء في رمشة عين، كما فقدها قبلك صاحب الجنتين، قال تعالى: “وَاضْرِبْ لهُمْ مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا* كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً* وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لَصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَاْ أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً* وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـذِهِ أَبَداً * وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنْقَلَباً* قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً* لَّكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا* وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا* فعسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا* أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا* وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا* وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً* هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا” . فأنت وقرارك.

3- عن تجربة:

أنصح هنا الجميع عن تجربة، قد كنت واحدًا ممن يشفق عليه الجميع، وكنت أكره ذلك بحق، لذا لا تلتفت لمن يراك هكذا، أنت تمتلك ما لا يملكونه: نفسك الحقيقة، فجدير بك أن تقدّرها وتعتني بها وتفاخر بها الجميع.

وابتعد عن كلّ من يشوش تفكيرك، أو يمنعك عن هدفك.. كن أنت.. ولا تهتم.

كتبه: صالح هليل – اخصائي اجتماعي