إعلاميون متلونون

● دب الخلاف بين بعض اعلاميي مهتمين في شأن سفير الوطن، واخذ كل من هؤلاء إما يكيل التهم للآخر، أو يتمصدر في المعلومات، والآخر يمدح. ويرد عليه الثاني بالاستهزاء، وهكذا تشتت بعض الإعلام الاهلاوي بين مادح، وشتام، بين محافظ على جميل من وقف مع الكيان عقود من الزمن، ومستهزء بمن وقف مع الكيان في أحلك الظروف.

● يرحل من يرحل من اللاعبين، وهذا أمر طبيعي في زمن الاحتراف، لكن أن يتحول انتقال لاعب من نادي إلى آخر بأن ذلك فوز وخسارة، فهذا يعني عدم فهم معنى الاحتراف في كرة القدم، ولا ينبغي على من لايفهم معنى الاحتراف أن يفتي فيه، ويكون شتامًا وسبابًا.

● غرق الاعلام الاهلاوي وجماهيره في بحر المقارنة بين فترة وجود الامير خالد بن عبدالله، والامير منصور بن مشعل في خدمة الكيان الملكي وهي بطبيعة الحال مقارنة ظالمة وليس فيها شيء من العدالة، فالزمن غير الزمن، ومدة الخدمة تختلف بينهما، ويجب مساندة كل من وقف مع الملكي، إذا ماكان وقوفه لمصلحة الكيان، وايس للشهرة والأضواء.

ربما يأخذ المنتقدون للأمير منصور أن وعوده التي أطلقها في البداية لم يستطيع أن ينفذها على أرض الواقع، وأن تصريحاته أحرجت الكيان الأهلاوي، وجمهوره، ولم يكن الامير خالد بن عبدالله يسلك هذا السلوك، وكان داعمًا دون وعود، أو تصريحات تحسب عليه، وعلى الكيان الأهلاوي.

● تباكى بعض الاعلاميين المتمصلحين، وهم الذين يمكن وصفهم بالمتلونين، وأصحاب مع من يدفع، أو يدس في جيبه مبلغًا من المال، ويتحول بعد ذلك، إلى طبال مع من يدفع، هو مجرد تلفون عملة، بدليل سكوتهم حينما قال السومة أن النصر فاوضه وعقده ساريًا مع الاهلي، وسنوا سكاكينهم حينما صدرت إشاعة عن مفاوضة الهلال للعسيري، والان يتباكون على رحيله للنصر، هم لا يكرهون النصر، وكرهوا الهلال بعد انتقال اسامة إليه، وتسامحوا مع السومة، وشنوا حربًا على العسيري، وهم الذين صفقوا لانتقاله من الاتحاد، اليس هؤلاء متلونون، ومطبلين، ولايهمهم مصلحة الكيان، انما همهم من الذي يدفع سواء لاعبًا أو عضو ذهبي.

● ماذا بقي:

بقي القول:

اتعجب من بعض اعلاميي الاهلي وبعض جماهيره الذين يتباكون على رحيل لاعب، أو مديح لاعب، وحين انتقاله لنادي آخر يتفنون في شتمه، وسبه، ووصفه بالجاحد، والناكر للجميل، بالرغم من علمهم بأن لاعب كرة القدم المحترف، لا يخلص الا للشعار الذي يرتديه، بعض من هؤلاء كانوا يقللون من امكانيات اللاعب خارج ناديهم، وحين انتقاله لناديهم يكيلون له المديح، حتى لو لم يحقق مع الملكي اي بطولة، هؤلاء محسوبون على سفير الوطن، لكنهم لا يمثلونه، هم من المنافعين، والمتلونين، والطبالين، وعلى ملوك المدرحات، وعشاق، ومجانين الاهلي ان يحذروا منهم. ويحتاج سفير الوطن لجميع ابناؤه المخلصين وليس للمتلونين.

● ترنيمتي:

للشامتين والكايدين

والحاسدين اهل الحكي

كيدكم في نحركم

طول العمر وطول الدهر

ماعندكم إلا إشاعات

وبالبرامج رغي

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من يعشق الاهلي

نحبه وللمعادي قهر

@muh__aljarallah