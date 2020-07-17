ودعت المؤسسة، في بيان اليوم الجمعة، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافة أرجاء البلاد؛ وفقا لوكالة "رويترز".
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وأضافت في بيانها "تدين المؤسسة الوطنية للنفط بشكل صريح الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، وتدعو مجلس الأمن الدولي لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك".
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر قد أعلن أمس السبت استئناف عملية الإغلاق لمدة ستة أشهر بعد السماح بتحميل ناقلة نفط واحدة من المخزون.
وكانت صادرات النفط الليبية قد استؤنفت يوم الجمعة 10 يوليو/ تموز بتحميل ناقلة النفط "كريتي باستيون" من ميناء السدرة النفطي.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعرب عن قلقها من استعمال منشآتها "كمواقع حربية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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