وزير يمني: لن ننسى مواقف مصر قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب اليمن

ونشر الإرياني تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "مصر الكنانة وقلب الأمة العربية النابض تتجه لاستعادة دورها ومكانتها الإقليمية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل التحديات التي تواجهها أمتنا العربية ومحاولات الهيمنة عليها وجعلها ساحة للتدخلات والأطماع الإقليمية، حفظ الله مصر".

​وتابع في تغريدة أخرى: "لن ننسى مواقف مصر قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب اليمن في معركة استعادة الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وإسقاط التمرد والانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".

​وأضاف "لن ننسى ما قدمته من تسهيلات للجالية اليمنية تأكيداً على متانة العلاقات بين القيادتين والبلدين والشعبين الشقيقين".