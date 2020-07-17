مصر... وصول عدد المرشحين المحتملين لمجلس الشيوخ إلى 734 خلال أسبوع

ذكر رئيس الهيئة ونائب رئيس محكمة النقض، المستشار لاشين إبراهيم، أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقت اليوم الجمعة طلبات 52 مرشحا، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام السبعة الماضية إلى 734 مرشحا، الذي يشمل عدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

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وأضاف إبراهيم أن لجان متابعة سير عملية الانتخابات، ستعلن غدا السبت في تمام الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي عن قفل باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عقب انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيئة لتلقى طلبات الترشح، والمحددة وفق الجدول الزمنى بثمانية أيام بدأت في 11 يوليو/ تموز وتنتهي في 18 يوليو.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أنها ستعلن بعد غد الأحد القائمة المبدئية وكشوف أسماء المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ لنظام الفردي والقوائم، وذلك بالتزامن مع فتح باب الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المرشحين المقبولين أمام محاكم القضاء الإداري بالمحافظات خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، السبت الماضي، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصري "الشورى سابقا"، اعتبارا من يوم 11 يوليو/ تموز الجاري، على أن تجرى عملية الاقتراع بعد شهر من هذا التاريخ.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الهيئة حددت يومي 9 و 10 أغسطس/ آب المقبل في الخارج، ويومي 11 و12 من نفس الشهر لإجراء الانتخابات في الداخل.

ودعا المستشار، لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين الذين لهم الحق في الاقتراع بالداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري.

وقال المستشار لاشين خلال المؤتمر، إن الانتخابات ستجري وفق قوانين مجلس الشيوخ وتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، و قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين خلال عملية الاقتراع في ظل جائحة كورونا، وأنه يجرى العمل على قدم وساق داخل أروقة الهيئة الوطنية، نفاذاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل/ نيسان من العام الماضي.