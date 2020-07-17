شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح كيفية إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” طريقة إرفاق مستند عبارة عن “عقد إيجار” لإثبات الاستقلالية للاستفادة من دعم البرنامج.

وأشار ” حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المستفيدين على موقع” تويتر”، حول كيفية إرفاق عقد إيجار شقة، إلى أنه في حال تم إرفاق عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد من إرفاق (عقد ايجار الكتروني من شبكة ايجار) باسم المتقدم بالطلب بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان .

ولإثبات الاستقلالية لا بد من إرفاق مستندين، المستند الأول خاص بالشخص المستقل (عقد إيجار، فاتورة كهرباء، صك ملكية)، والمستند الثاني خاص بالعائلة (صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائلة).

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويتجاوز معيار الإقامة، وأن تتوافق بياناته المفصح عنها مع بيانات الجهات الأخرى.

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ولفت حساب المواطن، إلى أنَّ معايير الاستحقاق تعتمد على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

خطوات إضافة مستند في الصورة أدناه: