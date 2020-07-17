اخبار الخليج

إعلان مهم من تركي آل الشيخ بشأن استثمارات قطاع الترفيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وقال آل شيخ عبر صفحته الرسمية في "تويتر": إنه "تم الاتفاق مع مجموعة من البنوك على تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لشباب وبنات الوطن والشركات الترفيهية بمختلف أنشطتها".

وأضاف "الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خدمات استثمارية لدعم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الترفيه و ستكون هناك أخبار تسعد وتلبي تطلعات الجميع".

وكان آل شيخ قد أعلن في وقت سابق عن عودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة #ترفيهنا_آمن التي أطلقتها الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان مهم من تركي آل الشيخ بشأن استثمارات قطاع الترفيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا