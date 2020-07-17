إعلان مهم من تركي آل الشيخ بشأن استثمارات قطاع الترفيه

وقال آل شيخ عبر صفحته الرسمية في "تويتر": إنه "تم الاتفاق مع مجموعة من البنوك على تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لشباب وبنات الوطن والشركات الترفيهية بمختلف أنشطتها".

وأضاف "الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خدمات استثمارية لدعم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الترفيه و ستكون هناك أخبار تسعد وتلبي تطلعات الجميع".

وكان آل شيخ قد أعلن في وقت سابق عن عودة نشاط المراكز الترفيهية، وذلك من خلال حملة #ترفيهنا_آمن التي أطلقتها الهيئة.

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوار والعاملين.