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داعية سعودي يثير الجدل ببيتي شعر عن المرأة

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ونشر إمام الحرم المكي السابق، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وفيها بيتا الشعر"عضَّتْ شفايفها وأنا جانــي المـوت/ تغمز  بعين  وزادت  الطيــن  بلّه. كن الثنايا ثلج  وتعض في تـــوت/ ومن خدهــا تقطف من الورد سلّه".

وأرفق الكلباني، تعليقا مع بيتي الشعر، قال فيه "للي قلبه خضر".

ولقي المنشور سلسلة من الانتقادات من المستخدمين، الذين فاجأتهم تغريدة رجل الدين غير المعهودة في المملكة.

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وقال أحد المغردين "يوم جمعه شوفلنا دعاء نصيحه زينه ذكرنا بساعة الاستجابه، جوك صعب تدور اللي قلبه خضر، ياخي خل غيرك يذكرنا بهالشي، يعني على سبيل المثال سولك حساب اسمه عادل ولكن".

فيما قال آخر" المشكلة توه مخلص خطبة الجمعة في جامع المحيسني"

والشيخ الكلباني إمام جامع المحيسن في حي اشبيلية شمال شرق مدينة الرياض حاليا، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد في الرياض، وكان أبرزها جامع "الملك خالد بن عبدالعزيز" لمدة ربع قرن، بجانب إمامته سابقا للحرم المكي، ينشر مقالات رأي دورية في صحيفة "الرياض".

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