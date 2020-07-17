النفط الليبية تدين تمركز مجموعة فاجنر والمرتزقة السوريون فى المنشآت النفطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان اليوم الجمعة إنها "تعرب عن قلقها الشديد" إزاء استعمال منشآتها النفطية "كمواقع حربية"، مُدينة تمركز مرتزقة مجموعة فاجنر والمرتزقة السوريون والجنجويد في منشآتها.
ودعت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافة أرجاء البلاد.
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