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اعرف مكافأة شاب شهم بالسعودية فُصل من وظيفته بعد إبلاغه عن واقعة تحرش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيارة ووظيفة كانت مكافأة رجل أعمال لشاب يدعى أنس الوسرى ، فصل من وظيفته بأحد المحلات التجارية بمنطقة الأفلاج فى ؛ وذلك بعد إبلاغه عن تحرش زميله من جنسية عربية، بالمتسوقات. وفق سبق.

وأثمرت جهود مدير الإسكان التنموي بالأفلاج خالد الفالح، في تبرع رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني بسيارة لشاب، كما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان عن تأمين وظيفة للشاب في أحد المحلات التجارية إذا رغب في ذلك.

يُذكر أن جهود مدير الإسكان التنموي بالأفلاج، نجحت في امتلاك ٤ مواطنين لأربع سيارات، بالإضافة إلى هذه المركبة، التي دفعته إلى الإبلاغ عن قيام مقيم عربي يعمل معه في أحد محلات الأفلاج التجارية، بالتحرش بالمتسوقات، وفُصِل من العمل بعد ذلك البلاغ ومباشرة الجهات الأمنية للبلاغ والتحفظ على المتهم.

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