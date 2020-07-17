مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365

اندلعت مواجهات، الجمعة، بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الجيش وعشرات الفلسطينيين خرجوا في مسيرة منددة بخطة الضم الإسرائيلية وسط مدينة الخليل.

وذكر الشهود أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين، الذين أشعلوا الإطارات المطاطية، وأطلق بعضهم المرفقعات تجاه القوات الإسرائيلية.

ولم يعلن على الفور عن سقوط ضحايا جراء هذه المواجهات.

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ومنذ نحو أسبوعين، تتواصل مواجهات وسط الخليل بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال، وهي تعقب مسيرات تندد بخطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية.

وتعتزم إسرائيل ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة.

وكان من المقرر أن تشرع الحكومة الإسرائيلية في عملية الضم، في الأول من يوليو/تموز الجاري، لكن لم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

ورفضا لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة وقطاع غزة.

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