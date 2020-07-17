مقتل قائد أمني بقوات "الانتقالي" في عدن

عزيز الأحمدي / الخليج 365

قتل قائد أمني بارز في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بمحافظة عدن جنوبي اليمن، وفق مصدر أمني حكومي، الجمعة.

وأضاف المصدر، للأناضول، مفضلا عدم كشف اسمه، أن "قائد الكتيبة الثانية في لواء المهام الخاصة (التدخل السريع) التابع للانتقالي مقبل الحنشي لقي مصرعه في ظروف غامضة بعدن"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

فيما نقلت وسائل إعلام يمنية عن سكان محليين في عدن قولهم إنهم "عثروا على جثة القائد الأمني مقتولا في أحد شواطئ مدينة خور مكسر شرقي عدن وعليها آثار طلقات نارية".

Advertisements

ولم يصدر أي تعليق فوري من المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الحادثة حتى الساعة (16:30 ت.غ).

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن (جنوب)، منذ أغسطس/آب 2019، عقب قتال شرس ضد القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.

وأعلن المجلس الانتقالي، أواخر أبريل/نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" لمحافظات الجنوب اليمني، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي، وزاد من حدة التوتر بين المجلس والحكومة الشرعية.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي لتحقيق أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.