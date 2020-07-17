كورونا.. 5 وفيات بالجزائر و101 إصابة في لبنان

الجزائر، بيروت / الخليج 365

أعلنت الجزائر، الجمعة، تسجيل 5 وفيات بكورونا، فيما رصد لبنان 101 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بتسجيل 5 وفيات بالفيروس، و593 إصابة، و323 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 21 ألفا و948؛ بينها 1057 وفاة، و15 ألفا و370 حالة تعاف.

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وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 101 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات وصل 2701، منها 40 وفاة، و1425 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء الجمعة، 14 مليونا و57 ألفا، توفي منهم أكثر من 594 ألفا، وتعافى ما يزيد على 8 ملايين و359 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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