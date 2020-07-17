أنقرة: تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين الاثنين تم تحييدهما في عملية جوية بمنطقتي زاب وأفاشين، شمالي العراق.

وشددت الدفاع التركية على مواصلة عملياتها حتى القضاء على آخر إرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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