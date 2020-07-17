إيران تنفي مقتل المئات من جنودها بغارات إسرائيلية في سوريا

أنقرة/ الخليج 365

نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجمعة، ادعاءات مقتل مئات الجنود الإيرانيين في هجمات إسرائيلية في سوريا.

وأوضح أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم الهيئة، في تصريح للتلفزيون الحكومي، أن ادعاءات مقتل مئات الجنود الإيرانيين بهجمات إسرائيلية في سوريا خلال السنوات الأخيرة "غير صحيحة".

وأضاف أن إيران فقدت فقط 8 جنود لها في تلك الهجمات، مشيرا أن التواجد الإيراني في سوريا منذ 9 سنوات هو بناء على طلب نظام بشار الأسد.

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واعتبر شكارجي أن ادعاء مقتل مئات الإيرانيين في سوريا بهجمات إسرائيلية هي "دعاية لإمبراطورية الإعلام الصهيوني في الدول الغربية".

وذكر أن من بين القتلى الثمانية العميد في الحرس الثوري الايراني محمد الله دادي، الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية بمدينة القنيطرة جنوب غربي سوريا عام 2015.

ولفت شكارجي إلى أن إيران ستعزز قدرة الدفاع الجوي السوري بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع نظام الأسد، وأنهم سينتقمون من إسرائيل.

يشار أن إسرائيل زادت من هجماتها في الأشهر الأخيرة ضد جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة للنظام السوري، في حين أن وسائل إعلام دولية قالت إن الغارات الإسرائيلية تسببت في مقتل مئات الجنود الإيرانيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.