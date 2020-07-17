الشؤون الإسلامية : تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تُعنى بالمرأة كما تُعنى بالرجل. وقال: من أجل ذلك حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصلَّيات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.

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