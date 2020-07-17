مؤسسة سعودية تحذر من "الإعلانات المشبوهة"

وأكدت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "تذكر دائمًا أن المؤسسة العامة للتقاعد لا علاقة لها بأي نشاطات استثمارية للمتقاعدين".
وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، أن المؤسسة العامة للتقاعد، كانت أطلقت، ضمن خدماتها الإلكترونية المتعددة، خدمتي "عدول عن ضم حكومي" و"عدول عن ضم تبادل المنافع"، ضمن جهودها في تقديم كل المعاملات والخدمات إلكترونيا، وتيسيرًا على عملائها وتحقيقًا لمصالحهم.
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وأطلقت المؤسسة هاتين الخدمتين لتنضما إلى حزمة الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المؤسسة عبر بوابتها الإلكترونية التي ساهمت في إنجاز كافة خدمات العملاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة إلى زيارة أحد مراكز خدمة المؤسسة، تحقيقًا لاستراتيجية "التقاعد" 2022 التي تهدف إلى تقديم الخدمات المميزة للمشتركين المتقاعدين والمستفيدين.
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