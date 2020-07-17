دبي تعيد فتح الأماكن المخصصة للتدخين وتقديم الشيشة... لكن بشروط

وبحسب صحيفة "الإتحاد" الإماراتية، أصدرت البلدية تعميماً وجهته إلى جميع مشغلي الأماكن المخصصة للتدخين، وأماكن تقديم الشيشة في إمارة دبي، أبلغتهم بالسماح بتقديم الشيشة من يوم الغد السبت، وفق ضوابط تشمل ضرورة اتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين والعاملين.
وتشمل أبرز الاشتراطات أيضاَ ضرورة تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم، ويسمح باستخدام خراطيم الشيشة ذات الاستخدام الواحد، فقط، وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم، كما لا يسمح باختبار الشيشة من قبل الموظفين قبل التقديم للعميل.
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