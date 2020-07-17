اخبار الخليج

انطلاق الانتخابات التشريعية السورية الأحد وسط تراجع فى أعداد المرشحين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الانتخابات التشريعية السورية الأحد وسط تراجع فى أعداد المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الناخبون السوريون إلى مراكز الاقتراع بعد غد الأحد للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الدور التشريعى الثالث لمجلس الشعب، وهى الدورة الثالثة التى تجرى خلال الأزمة والحرب التى تعيشها سورية كما شهدت تأجيلا لثلاث مرات بسبب فيروس وسط تراجع كبير فى عدد المرشحين وصل إلى 20 بالمئة عن الدورة السابقة.

ويرى مراقبون أن الانتخابات فى سوريا تختلف عن الدورات السابقة بسبب الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها سورية، وخاصة بعد تطبيق قانون العقوبات الأمريكى المسمى (قيصر) الذى بدء تنفيذه مطلع الشهر الماضي.

وتشغل محافظتا حلب ودمشق حوالى 100 مقعد فى البرلمان السورى الذى يبلغ عدد أعضائه 250 عضوا.

Advertisements

وتشكل محافظة حلب وريفها الكتلة الأكبر فى البرلمان السورى حيث يبلغ عدد نواب المنطقة 52 عضوا.

وقال أحمد الشيخ،بحسب "وسائل إعلام سورية" وهو من وجهاء قبيلة النعيم فى محافظة حلب التى تدعم أحد المرشحين "عدد المرشحين المستقلين فى مدينة حلب 125 مرشحا، ولكن الذى سيكون لهم النصيب الأكبر بالفوز أسماء معروفة".

وكشف الشيخ بأن أبرز القوائم هى "قائمة الأصالة التى تضم عددا بين مرشحيها حسام القاطرجى والمخرج نجدت اسماعيل انزور من الشيوخ والمثقفين، وقائمة الشهباء التى تضم رجال أعمال وعاملين بالصناعة أكثر من 90 بالمئة من الناجحين بمقاعد المستقلين فى حلب سوف تكون من هاتين القائمتين ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الانتخابات التشريعية السورية الأحد وسط تراجع فى أعداد المرشحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا