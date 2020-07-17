شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ: شرطة مكة تضبط مروجين للويسكى بحوزتهما 3452 زجاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدى، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على شخصين سعودي وإثيوبي (في العقدين الثالث والرابع من العمر) داخل إحدى الاستراحات إثر تورطهما بحيازة و ترويج المسكر، وضبط بحوزتهما (3452) قارورة مملوءة بالمادة المسكرة. وفق عكاظ.

وأوضح المتحدث الغامدي أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

ومن جهة أخرى صرح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (وافدَينْ من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لثبوت تورطهما بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متجرٍ لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء في الرياض مقرّاً لذلك.

وقال المتحدث الكريديس: ضبط بحوزتهما 5244 شريحة و3 أجهزة لإعادة الشحن، و14 هاتفا محمولا، ومبالغ مالية، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.