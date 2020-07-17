شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب تبييت النية من الليل في صيام القضاء؟.. الشيخ «الخثلان» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أجاب فضيلةالشيخ أ.د سعد بن تركي الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية عن سؤال إحدى النساء تقول فيه: “هل يجب تبييت النية في صيام القضاء؟”.

وأوضح “الخثلان” خلال لقائه بفضائية المجد، أن الصيام الواجب عمومًا لابد فيه من تبييت النية من الليل، لقول النبي ﷺ: “لا صيام لمن لم يُجمِع النية من الليل”.

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وأشار “الخثلان” تعليقًا على وجوب تبييت النية من الليل بقوله: “الحكمة في ذلك ظاهرة، لأن الصيام الواجب إذا لم يُبيت معه النية من الليل، فسيكون جزء من النهار من غير نية، والصيام الواجب لابد أن يكون مشمولًا بنية الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولذلك لابد من تبييت النية عمومًا في صيام الفريضة بشكل عام والقضاء من الفريضة”.

وتابع رئيسالجمعية الفقهية السعودية، أن نية أول يوم من الصيام المتتابع للقضاء تكفي بقية الأيام المتتابعة، وليس بالضرورة ان يُبيت المسلم كل يوم نية الصيام إذا كان متتابعًا، وذلك مثل شهر رمضان، فالقول الراجح فيه أن نية أول يوم من رمضان تكفي بقية الأيام.

واختتم “الخثلان” رده على السائلة بقوله: “مادمتي قد نسيتي وصمتي ولم يُبيتي النية لصيام القضاء، فعليكي أن تُعيدي هذا اليوم ويحتسب صيامك بدون نية مُبيتة تطوعًا لله عز وجل لقول النبي ﷺ: “إنما الأعمال بالنيات”.