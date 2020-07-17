بالإنفوجراف.. «الغذاء والدواء» توضح الترتيب الصحي للأطعمة في الثلاجة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة الغذاء والدواء الترتيب الصحي لأصناف الأطعمة بالثلاجة، مما يساهم في حفظها بشكل سليم.
وأضافت الهيئة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يوضع في باب الثلاجة الأطعمة التي لا تفسد بسرعة مثل ” الكاتشب”.
وتابعت أن اللحوم النيئة توضع في علب محكمة الإغلاق في الرف السفلي من الثلاجة.
وأشارت إلى أن البيض يوضع في علبته الأصلية داخل الثلاجة على الرف السفي وليس في الباب.
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