رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: بلادنا تعيش حالة حرب لم تشهدها منذ حرب أكتوبر 1973

وذكرت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الجمعة، أن يادلين يرى أن بلاده تعيش حالة حرب على أكثر من مستوى، صحي واقتصادي واجتماعي، ممثلة في جائحة كورونا، وهي حالة تشبه الحرب، التي لم تر إسرائيل مثلها منذ العام 1973.

وأكد الجنرال عاموس يادلين أنه من الواجب ترك الجيش ينتصر على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومنحه المسؤولية كاملة، بالتنسيق الكامل مع الوزارات الأخرى، مدعيا أن إسرائيل غارقة في "السياسة".

وطالب رئيس المخابرات العسكرية "أمان" السابق، مدير مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الحالي، الجنرال عاموس يادلين، بتعيين "رئيس أركان كورونا" على الفور، بهدف تنسيق الجهود الداخلية للقضاء على الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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وأوضح يادلين أن هذه الخطوة تأخرت، حتى الآن، لأسباب سياسية وليست استراتيجية، بدعوى أن "السياسة تقتلنا".

ويشار إلى أنه تدور في الأروقة الإسرائيلية خلافات داخلية حول مدى تعاطي وزارة الصحة مع جائحة كورونا، بعد توجيه انتقادات للوزارة، خاصة مع رفضها لتحويل بعض المسؤوليات إلى وزارة الدفاع أو أي منظمة أخرى، حيث يضغط بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، من أجل تولي وزارته الجوانب العملية من استجابة الحكومة للوباء.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد التقى الثلاثاء الماضي، مع وزراء، وخبراء طبيين، ومسؤولين آخرين لمناقشة خطوات أخرى للحد من انتشار الفيروس، ولكن لم يتم الاتفاق على قرارات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 13.8 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 590 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.