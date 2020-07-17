ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، ظهر اليوم الجمعة، عن شينكر أن بلاده حثت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على عدم الإقدام على خطوات قد تمنع إقامة دولة فلسطينية، في وقت يَدرس فيه تنفيذ خطته لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.
وقال شينكر إن نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية، كون بعض مؤيديه يريدون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ولكنهم يتحفظون على إقامة دولة فلسطينية، مضيفا أنه لن يفاجأ إذا لم ير أي شيء، ولكنه يعتقد قيام نتنياهو بتنفيذ شيء ما - دون ذكره.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن إسرائيل تعي التداعيات والانعكاسات التي قد تترتب على هذه الخطوة من قبل الدول العربية والأوروبية الصديقة.
سبق أن أعلن نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري.
بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر في خطوة مفاجئة... أمريكا تحث إسرائيل على عدم تنفيذ خطة "الضم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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