شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع اللبنانية: يجب دعم الجيش تحصينا للوحدة الوطنية واستقرار البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، أهمية دعم الجيش وتعزيز الثقة به من أجل تحصين الوحدة الوطنية باعتبار أنه يحمى لبنان وأرضه وسيادته واستقراره، وقالت وزيرة الدفاع اللبنانية - في تصريحات لها اليوم عقب لقاء عقدته مع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده - : "منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف صعبة وأليمة جراء الحروب والصراعات، ولبنان الذي يعيش يوميا هذه الصراعات، لا يفيده الكلام التحريضي، وصراعات أهله لا تترك إلا الأحقاد والدمار، خصوصا أننا نمر بوضع مالي واقتصادي صعب".

وأضافت: "في هذه الأيام العصيبة يتعين علينا جميعا، حكومة ومعارضة ومرجعيات روحية وهيئات اقتصادية ومدنية، العمل يدا واحدة من أجل إنقاذ لبنان لأن السفينة اذا غرقت ستغرق بنا جميعا".